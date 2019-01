E' la notte dei panevin, a Treviso sono 10 quelli autorizzati

TREVISO - E’ il giorno dei Panevin. Questa sera la Marca si accende in attesa dell’arrivo della befana. A Treviso sono 10 i panevin autorizzati dal Comune nei vari quartieri. Ma a mezzanotte tutti vanno spenti come vuole l'ordinanza comunale.



Gli appuntamenti sono alla parrocchia Cristo Re di Selvana a San Giuseppe, a San Lazzaro, San Bartolomeo, cooperativa Scout Borgo Furo di Santa Bona, Pro Loco di Sant’Angelo, Sant’Ambrogio di Fiera, la sede del Gruppo folcloristico trevigiano nelle Case Piavone, San Pelagio e Sant’Anna di Monigo.



A Canizzano quest’anno la Pro Loco, in collaborazione con la Parrocchia e l'Asilo, con il sostegno della Regione Veneto e del Comune di Treviso, ha organizzato la tradizionale festa della Befana domenica pomeriggio e senza panevin. La festa avrà inizio dalle 16,30 davanti alla Chiesa con gli auguri per il nuovo anno ai presenti da parte di sindaco e Giunta sotto l'albero di Natale e con canti e balli sotto il tendone.



Sarà poi allestito un presepe a cui i bambini dalle 16,30 prenderanno parte portando offerte alimentari per le famiglie bisognose. A seguire ci saranno attività per bambini e l'apertura dello stand gastronomico e alle 18,00, arriverà la befana che porterà a tutti i bambini le calze con i dolciumi. " Come l'anno scorso la festa non si terrà più a San Vitale ma nel piazzale della Chiesa e non ci sarà il panevin“ dichiarano dalla Pro Loco il presidente Adriano Volpato ed il segretario Francesco Mattia Mari " valorizzando la solidarietà e la partecipazione dei bambini. Speriamo che la comunità risponda numerosa sia per le offerte che daremo alle famiglie bisognose sia perché nel finale raccoglieremo fondi per l'asilo”.