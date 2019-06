Noto imprenditore trovato morto in auto

Tragedia ieri pomeriggio al Lido di Venezia. Un noto imprenditore della zona, Adriano Colombera, di 54 anni, è stato trovato morto all’interno della propria auto. In macchina con lui c’era anche il cane.

Stando a quanto riporta la stampa locale, l’uomo sarebbe stato colto da malore e sarebbe morto quindi per cause naturali. Quando sono arrivati i soccorsi, per il 54enne non c’era più niente da fare.

Colombera era molto conosciuto in zona perché aveva gestito per anni una gelateria