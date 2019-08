Noto fotografo di Pordenone trovato morto in mare

E’ stato trovato morto in mare a Trieste Guido Cecere, noto fotografo di Pordenone. Il cadavere è stato recuperato ieri e anche se solo domani mattina i familiari procederanno al riconoscimento ufficiale della salma, pare non ci siano più dubbi che si tratti del professionista.

Cecere aveva 72 anni e mancava da casa da tre giorni. Era andato a Trieste, dove dalle prime ricostruzioni dei fatti pare sia morto per annegamento. Il suo corpo è stato trovato dalla capitaneria di porto quando ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Originario di Bari, Cecere viveva da tempo a Pordenone. Fotografo noto in tutta Italia, era conosciuto e stimato anche come docente di fotografia. Aveva insegnato all’Isia di Urbino, all’Accademia di Belle arti a Venezia e all'Isia Roma Design tenendo un corso a Pordenone. Autore di 12 libri e di calendari per marchi nazionali, vinse il premio per il miglior fotocalendario europeo alla fiera del libro di Francoforte.

La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie Milena Claretti, la figlia Elena, l’ex moglie Annamaria Olivieri, e i numerosi amici e allievi. La data dei funerali non è ancora stata stabilita.