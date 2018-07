Nordcorea restituisce resti dei soldati Usa

Nuovo passo di avvicinamento diplomatico tra Pynogyang e Washington. La Corea del Nord ha restituito i resti dei soldati statunitensi caduti durante la Guerra di Corea. Ad annunciarlo la Casa Bianca, che ha ricordato come il gesto faccia parte dell'accordo raggiunto nel recente incontro di Singapore tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un.



Un aereo militare C-17 della US Air Force è decollato da Wonsan, in Corea del Nord, con a bordo i feretri contenenti i resti dei militari caduti durante il conflitto del 1950-53. Ad attenderlo, sulla pista della base militare Usa di Osa, in Corea del Sud, un picchetto d'onore, che ha reso omaggio alle urne avvolte nella bandiera delle Nazioni Unite.



Si ritiene che oggi siano stati restituiti i resti di 55 militari Usa, la cui autenticità e identità dovrà ora essere accertata dagli esperti che effettueranno i test necessari. E' possibile che le procedure di identificazione possano durare anni. "Le azioni di oggi rappresentano un significativo primo passo per avviare il rimpatrio dei resti dalla Nord Corea e per riprendere le operazioni aeree in Corea del Nord alla ricerca dei circa 5.300 americani che non hanno ancora fatto ritorno in patria", ha affermato la Casa Bianca in una nota.