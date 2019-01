Nonnina riceve un pacco pieno di droga per posta raccomandata

E’ rimasta sorpresa, l’80enne di Martignacco (Udine), quando sabato pomeriggio ha aperto un pacco arrivatole per posta raccomandata e vi ha trovato 10 grammi di hashish. L’anziana deve aver capito subito che si trattava di una sostanza stupefacente e infatti ha avvertito le forze dell’ordine. La notizia è stata riportata dal Messaggero Veneto, che spiega come i Carabinieri di Martignacco, una volta giunti presso l’abitazione della donna, abbiano eseguito un sopralluogo, senza trovare altra droga. L’anziana era estranea ai fatti e non si capisce come l’hashish sia arrivato nella sua abitazione. L’ipotesi è che qualcuno lo abbia spedito a quell’indirizzo per qualcuno che avrebbe dovuto intercettarlo prima della padrona di casa. La sostanza è stata sequestrata.