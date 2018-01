Non vuole vendere le cartine a tre 16enni, ucciso

E’ stato ammazzato perché si sarebbe rifiutato di vendere un pacchetto di cartine Rizla a tre minorenni. La vittima del delitto, avvenuto a Londra sabato sera, è Vijay Patel, 49enne arrivato dall’India nel 2006 per dare una vita dignitosa alla moglie e ai due figli, che ora sono rimasti senza padre.

L’uomo da due anni lavorava in un negozio in Mill Hill, a Nord di Londra. Qui è avvenuta la tragedia, su cui ancora si sta facendo chiarezza. Pare che il 49enne si sia rifiutato di dare ai 16enni le cartine e questi gli avrebbero sferzato un pugno tale da farlo cadere a terra. I ragazzi sono stati visti mentre scappavano a gambe levate dal negozio e uno è stato presto e oggi è stato interrogato. Patel è stato soccorso e portato in ospedale, dove è spirato ieri pomeriggio dopo quasi due giorni di agonia.

Sull'episodio indaga la polizia.