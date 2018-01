Non vuole mostrare i documenti, morde i militari

VICENZA - Un nigeriano di 38 anni è stato arrestato a Vicenza per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, e tentata rapina, per aver aggredito con morsi e pugni due militari dell'Esercito in pattuglia nell'area di Campo Marzo, che volevano controllare i suoi documenti.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è indispettito e dopo aver preso a morsi i due militari, ha tentato di sfilare dalla fondina la pistola di uno di loro, rimasta però agganciata alla cintura. Lo straniero ha sferrato calci e pugni anche ad un terzo militare, accorso in aiuto dei colleghi. E' stato infine immobilizzato, e arrestato, grazie all'intervento dei poliziotti delle volanti della Questura, che hanno usato lo spray urticante per mettere fine alla violenza.