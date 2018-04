Non vuole andare alla fiera con lui, il marito la accoltella

E' stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e lesioni un cittadino serbo di 47 anni che ieri, mercoledì a Monteforte d’Alpone (Verona), ha aggredito in casa la moglie 44enne, connazionale, picchiandola e ferendola con una coltellata ad una spalla. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri, giunti in seguito alla chiamataa fatta al 112 da una vicina della coppia.

Lo straniero, in stato di ubriachezza, avrebbe preteso che la moglie uscisse con lui per andare alla fiera di San Bonifacio. Visto lo stato psico–fisico del marito, la consorte si è rifiutata, e per tutta risposta il marito l'ha aggredita, colpendola a mani nude, poi sferrando con un coltello da cucina un fendente all’altezza di una spalla. La vittima è stata salvata dall'intervento della vicina, che udendo le urla dalla casa ha allertato i carabinieri.

La 44enne è stata trasportata all’Ospedale di San Bonifacio, dove le sono state riscontrate ferite da taglio ed escoriazioni varie. L'uomo è stato trasferito nel carcere veronese di Montorio.