Non si ferma all'alt, lo fermano dopo 25 chilometri di fuga

VICENZA - Non si è fermato all'alt di una pattuglia dei carabinieri di Vicenza e dopo un inseguimento in auto, durato circa 25 chilometri, è stato bloccato. Ma il protagonista della vicenda, avvenuta la notte scorsa, un 22enne residente ad Isola Vicentina, non si è dato per vinto.

Una volta sceso dall'auto ha tentato di fuggire a piedi e ha colpito e ferito un militare (poi costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale San Bortolo) e alla fine è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il giovane è stato notato attorno alle 4, mentre percorreva a velocità sostenuta la regionale 11, nel comune di Altavilla Vicentina, in direzione di Vicenza.

A quel punto è iniziato l'inseguimento, che ha visto intervenire anche i militari delle compagnie di Schio e Thiene, al termine del quale il 22enne è stato fermato. Nel corso della successive attività l'arrestato è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana e in stato di ebbrezza alcolica: per entrambi i casi sarà segnalato alla Prefettura di Vicenza per i provvedimenti amministrativi del caso.