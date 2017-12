Non mandano il figlio a scuola per farlo delinquere: per loro solo una multa da 20 euro

PADOVA - Non mandano il figlio a scuola, per fargli intraprendere la strada del crimine, “specialità” di famiglia. Ma per non aver fatto andare il giovane tra i banchi, a seguire le lezioni, hanno ricevuto una multa da soli 20 euro.

E’ il caso di una famiglia nomade che risiede nel padovano: sono tutti e tre – mamma, papà e figlio – agli arresti domiciliari.

Il padre ha una lunga lista di reati alle spalle, tra cui lesioni, rapina, estorsione, furto, evasione.

Come riporta il Gazzettino, il figlio invece non va a scuola da quando ha 13 anni, cioè dalla terza media. Anche lui si è dato all’attività criminale: scippi e rapine, per cui il giovane si trova ora ai domiciliari.