"Non chiamarla più": tenta di investire l'ex della fidanzata

BOLOGNA - Un raid punitivo per 'convincere' l'ex fidanzato della sua attuale compagna a non farsi più sentire. E' l'aggressione di cui, verso le due della scorsa notte, è rimasto vittima un 20enne albanese, regolare e incensurato, sfuggito a due individui armati di bastoni e poi a un tentativo di investimento con la macchina, nel quale è rimasto ferito.

Per l'episodio la Polizia ha arrestato per lesioni personali (in concorso con complici da identificare) un 30enne di Catania, già con precedenti per droga, armi e ricettazione. Il siciliano avrebbe dato appuntamento in via Stalingrado, alla periferia di Bologna, all'ex fidanzato della sua ragazza, per un 'chiarimento': il 30enne non aveva infatti gradito una telefonata che l'albanese aveva fatto alla ragazza.