Non c'è pace per le opere del Centenario a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Un’opera del Centenario nel mirino dei vandali. Sarebbe questa infatti l’ipotesi più plausibile: qualcuno ha moncato la scritta “Today is the yesterday of tomorrow”, l’installazione luminosa del duo serbo Doplgenger posizionata su un muro del camminamento serravallese lungo il Meschio, tra via da Milano e via da Serravalle, là dove si trova la sede degli alpini del gruppo città. «Penso si tratti un atto vandalico: una delle due opere è stata danneggiata – conferma l’assessore alla cultura Antonella Uliana -. Ora dobbiamo ripristinare l’opera».

Da giorni l’installazione luminosa in neon e plexiglass di colore blu è monca (mancano le lettere finali “row”). Intatta invece quella rossa che riporta la scritta “Today is the tomorrow of yesterday”. Con quest’opera il duo serbo aveva voluto lanciare un messaggio “alla responsabilità di tutti nella costruzione della pace: le nostre azioni non sono mai prive di conseguenze, ieri come oggi”.

Se si fosse rotta a seguito di una folata d’aria i pezzi mancanti sarebbero stati trovati in zona. Invece delle lettere mancanti nessuna traccia.