A noi piace ovale: i ragazzi del Rugby Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Vittorio Veneto è anche rugby. Il che vuol dire (anche) fango. Vuol dire freddo, fatica, sudore, tenacia, ma soprattutto amicizia.

Come dimostra pure quel ‘terzo tempo’, che bisognerebbe esportare. In tutti gli ambiti della vita. Nel Quindicinale in uscita in questi giorni lo speciale sul Rugby Vittorio Veneto, con interviste ai giovani protagonisti della palla ovale.

Uno sport che in città è aperto anche alle donne. L’attività, in cinque anni, è riuscita a coinvolgere 160 persone, tra atleti, allenatori, tecnici e dirigenti. E’ lo sport che mancava in una provincia dove il rugby va fortissimo.