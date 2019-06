"Noa si è lasciata morire"

La denuncia arriva da Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni: "L'Olanda ha autorizzato l'eutanasia su una 17enne? Falso!!! I media italiani non hanno verificato. L'Olanda aveva rifiutato l'eutanasia a Noa" scrive in un post su Facebook Cappato facendo riferimento alla vicenda di Noa Pothoven, la giovane olandese morta domenica scorsa.

"Lei ha smesso di bere e mangiare e si è lasciata morire a casa, coi familiari consenzienti - conclude Cappato -. Si attendono smentite e scuse".

Ieri, nel riportare la notizia, i media italiani hanno usato la parola 'eutanasia', spiegando che Noa aveva ottenuto l'assistenza di una clinica autorizzata all'Aja. Nei Paesi Bassi, in alcuni casi, l'eutanasia è legale anche per pazienti minorenni. Ma non sarebbe così. I quotidiani olandesi raccontano infatti che la 17enne si è lasciata morire in casa, assistita dai familiari, smettendo di bere e mangiare come aveva annunciato lei stessa sui social.

"Gli unici elementi che sappiamo dalla stampa olandese su questa vicenda sono due: 1) nel 2018 le commissioni olandesi hanno rigettato la richiesta di eutanasia avanzata da Noa, tanto che lei dichiarò: 'la domanda è stata rifiutata perché sono troppo giovane e avrei dovuto prima affrontare un percorso di recupero dal trauma psichico fino ad almeno 21 anni'", dichiarano ancora Cappato e Filomena Gallo, segretario dell'associazione Luca Coscioni.

"Noa aveva interrotto nutrizione e idratazione, lasciandosi di fatto morire, possibilità contemplata anche in Italia", aggiungono. In Italia la legge prevede che "qualsiasi persona che rifiuta nutrimento e idratazione non può essere costretta da alcuna autorità all'idratazione e nutrizione forzata, a meno di Trattamento Sanitario Obbligatorio su persona incapace di intendere e di volere. E' bene comunque ricordare che le pdl in discussione nel Parlamento italiano, su esplicito richiamo della Corte costituzionale, a partire dalla proposta di legge di iniziativa popolare, prevedono la possibilità di accesso al percorso eutanasico solo per le persone maggiorenni e portatrici di malattie fisiche terminali o inguaribili", concludono Cappato e Gallo.

Sulla vicenda interviene anche il Papa: "L'eutanasia e il suicidio assistito sono una sconfitta per tutti.- scrive Bergoglio in un tweet -. La risposta a cui siamo chiamati è non abbandonare mai chi soffre, non arrendersi, ma prendersi cura e amare per ridare la speranza". Per la Pontificia Accademia per la Vita "la morte di Noa è una grande perdita per qualsiasi società civile e per l'umanità. Dobbiamo sempre affermare le ragioni positive per la vita" scrive in un tweet.