No a un'altra spiaggia per cani, a Bibione parte la raccolta firme

No ad una seconda spiaggia attrezzata per ospitare i bagnanti con i loro cani: accade a Bibione, sul litorale veneto, dove in 224, tra residenti e titolari di seconde case, hanno firmato una petizione protocollata in comune a San Michele al Tagliamento per opporsi al progetto di dedicare ai quattro zampe una porzione di spiaggia.

Eppure proprio Bibione, ricorda il Gazzettino, fu tra le primissime località marine italiane a creare nel 2007 la "Spiaggia di Pluto" riservata ai cani e ai loro padroni. Appena alcuni tecnici si sono presentati nei giorni scorsi per effettuare le prime misurazioni è scattata la protesta. "Vogliamo precisare che non abbiamo nulla contro i cani - sottolineano i firmatari della petizione - ma siamo convinti che questo pezzo del litorale non è adatto ad ospitarli: questa zona è storicamente dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, dalla commistione con una spiaggia riservata ai cani potrebbero sorgere non pochi problemi".

Il sindaco Pasqualino Codognotto si dice possibilista. "Ben venga la raccolta di firme - osserva - perchè ci permette di aprire un dibattito sulla questione".