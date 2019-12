Nipote di 17 mesi muore avvelenata: la nonna ha scambiato l'insetticida con lo spray per la tosse

La nonna ha scambiato lo spray per la tosse con un insetticida e l’ha dato alla nipote di 17 mesi. La dose assunta dalla piccola è stata fatale, la bambina è morta. Il dramma si è consumato nel distretto colombiano di El Cañito, giurisdizione del comune di Toluviejo, come riporta il quotidiano locale “El Heraldo”. La donna ha scambiato il contenitore dell'insetticida con quello di uno spray per curare il mal di gola.

Il contenitore era a tutti gli effetti quello di un medicinale, ma all'interno era stato messo del Lorsban, un potente veleno insetticida usato in agricoltura per il trattamento di parassiti ed erbe infestanti. Secondo quanto raccontato dal nonno della bambina, sua moglie non si sarebbe accorta della differenza nell'odore dei due prodotti a causa di un forte raffreddore che le avrebbe impedito di riconoscere il veleno. La bambina dopo il malore è stata portata in ospedale dove è spirata dopo tre giorni