New York, sparatoria in ospedale

Allarme per una sparatoria in un ospedale di New York. A quanto riferisce l'emittente Nbc News, vi è stato un probabile tentativo di omicidio-suicidio al quarto piano del Westchester Medical Center, un ospedale da 652 posti letto.



Fonti della polizia riferiscono che una prima chiamata di aiuto alle forze dell'ordine è arrivata alle 9.30 del mattino. Al momento non sono chiari i dettagli di quanto avvenuto, ma le fonti di polizia assicurano che la situazione è ora sotto controllo.