New York, notte di paura alla Cnn

Allarme rientrato a New York nella sede della Cnn, evacuata dopo una telefonata minatoria che avvisava della presenza di diversi ordigni. "Il Dipartimento di polizia di New York ha dichiarato il cessato allarme, i dipendenti sono potuti rientrare negli uffici" ha reso noto il presidente del network Jeff Zucker. "L'edificio è sicuro e si può rientrare" ha fatto sapere allo staff. "Apprezziamo la rapidità con cui sono intervenute le autorità locali e la pazienza e la professionalità del personale interessato".



La minaccia era arrivata con una telefonata anonima poco prima delle 22 (ora locale): subito erano state attivate diverse sirene antincendio all'interno della sede per comunicare che era in corso un'evacuazione negli uffici del Time Warner Center.