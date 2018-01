New York, incendio alla Trump Tower

Un incendio è scoppiato sul tetto della Trump Tower, il grattacielo di New York dove si trova la penthouse del presidente. I vigili del fuoco sono intervenuti ma al momento non vi sono notizie di feriti, né sarebbe stato dato l'ordine di evacuazione dell'edificio. Donald Trump non dovrebbe comunque trovarsi nell'edificio.

Le emittenti americane stanno trasmettendo le immagini dei vigili del fuoco sul terrazzo del grattacielo ma ancora non sono note le cause dell'incendio che è scoppiate poco prima delle 7 (ora locale). Diversi video postati su Twitter mostrano la colonna di fumo che si alza dall'edificio di 68 piani.