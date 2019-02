Neve e vento forte: stato di attenzione in Veneto

Da oggi pomeriggio, ma soprattutto in serata, sul Veneto sono previste nevicate oltre i 700-900 m. sulle Dolomiti e oltre i 1000-1200 m. sulle Prealpi. Lunedì non sono escluse debolissime nevicate in quota sull'alto Agordino. Le previsioni indicano però per lunedì 11 e martedì 12 febbraio venti settentrionali tesi/forti sui rilievi, a tratti anche nelle valli, specie quelle dolomitiche, e localmente sulla pedemontana per raffiche di Foehn.

Al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha dichiarato la fase operativa di attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane fino alla mezzanotte di martedì.