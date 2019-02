Neve e maltempo, oltre un centinaio di interventi dei pompieri nel bellunese

Sono oltre un centinaio gli interventi effettuati dai vigili del fuoco bellunesi per l'emergenza maltempo in atto da venerdì mattina. I pompieri sono stati impegnati, in particolar modo, per prosciugamenti e danni dell'acqua, per riattivare le strade sommerse dalla neve e sulle quali erano rimasti bloccati auto e mezzi pesanti.

Innumerevoli, inoltre, gli interventi per tagli di piante, per rifornimenti idrici nel comune di Cencenighe, per incidenti stradali senza gravi conseguenze.

Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rafforzato con personale libero richiamato in servizio che ha integrato le squadre di soccorso. Pre allertata, poi, la squadra valanghe dei pompieri con il gatto delle nevi, due moto slitte e un quad pronti ad operare in ambiente innevato e impervio se necessario.