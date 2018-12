Neve anche in pianura nelle prossime ore in Veneto: stato di attenzione fino a martedì

Attesa neve anche in pianura nelle prossime ore, e in Veneto lo stato di attenzione rimane alto fino a martedì.

"In riferimento alla situazione meteorologica sul territorio regionale - riferisce in un comunicato la Protezione civile regionale - come da bollettino Meteo Veneto delle ore 13 di oggi, domenica, in base al quale si prevede tra questa sera e domani mattina probabili nevicate, in genere modeste, fino a quote collinari, e probabili precipitazioni nevose, almeno a tratti, anche sulla pianura (a eccezione delle aree costiere e della pianura sud-orientale dove saranno a carattere di pioggia), con possibili locali accumuli di qualche centimetro, e diffuse gelate dalla serata di lunedì, il Centro Funzionale Decentrato dichiara la fase operativa di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità delle nevicate) per neve e gelate dalle ore 20:00 di domenica 16 dicembre alle ore 10:00 di martedì 18 dicembre".

"Poiché le gelate notturne potranno favorire la formazione di ghiaccio, agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie è stato raccomandato di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità", conclude la nota.