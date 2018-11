I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì, a Solesino (Padova) per aprire la porta dell'appartamento di un uomo di 56 anni, di cui non si avevano notizie da qualche giorno.

La squadra dei pompieri ha rinvenuto l'uomo senza vita nel proprio letto, probabilmente per cause naturali. Sul posto, per l'accertamento del decesso, il personale medico del Suem 118.