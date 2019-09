"Nessun pericolo per l'ambiente dopo l'incendio"

MOTTA DI LIVENZA - Fiamme in azienda, nessun pericolo per l'aria.



L’incendio alla ditta Mactees di sabato mattina a Motta aveva provocato preoccupazione per lo stato dell’aria, specie dopo la colonna di fumo nera visibile anche da distante proveniente dal reparto verniciatura dell’azienda, dove era scoppiato il rogo.



Sul posto i Vigili del Fuoco di Motta, Treviso e Gaiarine, oltre ai Carabinieri e alla Polizia locale. Sul posto era intervenuto anche il vicesindaco Ercole Girotto che già da sabato aveva escluso allarmi.



In un post su facebook, il sindaco Alessandro Righi ha segnalato: «Dalle prime verifiche analitiche effettuate sui campioni prelevati in loco dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, a seguito dell’incendio di sabato mattina presso la ditta Mactees, non sono state rilevate criticità.



L’Amministrazione Comunale è in diretto contatto con il dipartimento provinciale Arpav di Treviso per eventuali sviluppi sulle analisi in corso.Colgo l’occasione per esprimere sincera solidarietà e vicinanza a titolari e dipendenti dell’azienda Mactees».