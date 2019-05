Neonato abbandonato in cimitero, Giorgio sta bene e pesa 3 Kg

Aveva ancora il cordone ombelicale e la placenta, il neonato abbandonato a Rosolina Mare e che stato chiamato Giorgio dal nome dell'infermiera del Pronto Intervento che, per prima, l'ha preso tra le braccia e poi ha adagiato nella culla termica dell'ospedale di Rovigo.

Il piccolo ora sta bene, tanto che ha 'divorato' la poppata preparatagli dal reparto di pediatria dove è ricoverato. Pesa poco meno di tre chili, è lungo 47 centimetri ed è di etnia caucasica.

Fortunatamente Giorgio è salvo, ma poteva finire male se nella via fosse passato un mezzo di raccolta della nettezza urbana. Perchè il neonato era stato 'gettato' dentro un bidone delle immondizie e, solo grazie al suo insistente vagito che si è salvato, attirando l'attenzione di una donna che stava attraversando lo spiazzo antistante il cimitero di Rosolina Mare. La signora, terrorizzata da quel pianto, non ha avuto il coraggio di alzare il coperchio del bidone e ha chiamato il 112 e il 118 del Suem. In appena 8 minuti è arrivata un'ambulanza: i sanitari hanno prelevato dal bidone la sacca - un porta racchette da tennis - scoprendo il neonato, nudo, ancora coperto dalla vernice carneosa. Si muoveva e aveva un bel colorito roseo.

Secondo i medici era nato da non molto tempo, forse mezz'ora prima. Non è da escludere che la madre l'abbia partorito nelle vicinanze, prima di disfarsene.Giorgia, l'infermiera, ha coperto subito il piccolo che era già in condizioni di ipotermia e a sirene spiegate è corsa, con i colleghi dell'ambulanza, all'ospedale affidando il neonato alle cure degli specialisti neonatali.

"L'azienda ospedaliera - ha detto Antonio Compostella, dg dell'Ulss 5 - è felice per l'esito dell'intervento e della risoluzione di una situazione grave e dolorosa che nasconde dietro altre criticità. Sicuramente - ha aggiunto - l'emergenza è stata risolta con prontezza, salvando la vita al bambino". I carabinieri, informata l'autorità giudiziaria, hanno avviato le indagini per rintracciare la madre del piccolo Giorgio.