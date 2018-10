Nel weekend Protezione Civile in piazza a Mogliano

MOGLIANO - Ci sarà anche quella di Mogliano Veneto tra le piazze italiane che daranno vita alla giornata di sensibilizzazione sul ruolo della Protezione Civile, denominata “Io non rischio”.



Un gazebo dei volontari della Protezione Civile di Mogliano Veneto, infatti, sarà presente nello spazio antistante il Cinema Teatro Busan, e i cittadini saranno informati sui rischi alluviani.



Il gazebo sarà aperto sabato e domenica dalle 8.30 alle 18.30.



Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile. Ma ancora prima di questo, Io non rischio è un proposito, un’esortazione che va presa alla lettera. L’Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, e questo è un fatto.



Ma è altrettanto vero che l’esposizione individuale a questi rischi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. E attraverso conoscenza, consapevolezza e buone pratiche poter dire, appunto: “io non rischio”.