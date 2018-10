Nel weekend a Mogliano arriva il Festival delle Regioni

MOGLIANO - Sabato e domenica iin piazza Caduti a Mogliano ritorna il Festival delle Regioni, manifestazione che negli ultimi anni ha ha fatto registrare un numero sempre crescente di visitatori.

La manifestazione, cogliendo l’onda del successo del buon cibo e del buon vino, è andata crescendo di anno in anno, raddoppiando il numero delle aziende presenti che saranno 70, rispetto alle 33 della prima edizione ed alle 60 dello scorso anno.



Artigianato e cultura affiancheranno cibo e vino per dare una rappresentazione più completa delle regioni espositrici che sono la Toscana, regione ospite con 21 stand, Marche con 14 espositori, Emilia Romagna rappresentata da 9 aziende, e Veneto, con 21 stand.





L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Pro Loco Mogliano, Slow Food Treviso e Coldiretti – Campagna Amica Treviso.



“Mettendo in piazza le eccellenze di ciascuna regione diamo vita ad una sorta di contest, nell’ambito del quale il pubblico, che ha sempre risposto massicciamente, ha anche il ruolo di giurato.



Potrà confrontare le varie proposte e stabilire in base al suo gusto quale è più di suo gradimento. Abbiamo voluto tenere alto anche quest’anno il livello qualitativo dell’offerta, non essendo interessati ad una kermesse del “mangia e fuggi”. Crediamo che anche questa iniziativa possa e debba far scoprire e riscoprire in alcuni casi materie prime che si differenziano in ciascuna regione e fanno dell’Italia uno degli scrigni della cultura agricola, enoica e gastronomica. Siamo convinti che iniziative come questa possano far crescere il circuito turistico attratto dalla nostra città”, affermano il Sindaco Carola Arena e l’assessore alla cultura Ferdinando Minello.