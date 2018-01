Nebbia friulana in barattolo. Super richiesta in Inghilterra e in USA

Agli inglesi piace la nebbia. La amano a tal punto da farsela arrivare pure dall’estero. E quale il posto al mondo con la nebbia migliore? Il Friuli.

Non che a Londra, la nebbia, si faccia desiderare ma pare che quella che si forma nel periodo del solstizio d’inverno lungo il fiume Stella a Rivignano sia “più pura”. E c’è chi, per questo motivo, da anni la cattura, la mette in barattolo e la spedisce dove è richiesta: fino agli stati Uniti.

Un’idea a quanto pare vincente, quella di Fernando e Consuelo, che è stata raccontata dal Messaggero Veneto. I due, proprietari del Kyrie Eleison Bar di Rivignano, da anni catturano la nebbia che si forma in zona la settimana del solstizio. La raccolgono con una retina e, con una macchina da loro ideata, la inscatolano in barattoli di latta con scritto "La madre di tutte le nebbie". Poi la vendono: le offerte raccolte, che sono libere, vengono poi devolute in beneficienza alla parrocchia.

Quest’anno, hanno riferito Fernando e Consuelo, per la nebbia è stata una buona annata: fuori dal locale un grande bidone è pronto per trasportarla dove è super richiesta: soprattutto a Londra, ma anche negli Stati Uniti. Dove, nebbie “pure” quelle friulane, se le scordano.