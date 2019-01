Nave perde carico, spiaggia invasa da tv e mobili Ikea

Mobili Ikea, televisioni e giocattoli ma anche vestiti e lampadine hanno invaso le coste olandesi dopo che una forte tempesta nel Mar del Nord ha fatto riversare in mare circa 270 container della Msc Zoe, una delle più grandi navi mercantili al mondo.



I container sono finiti in mare e alcuni sono arrivati sulla riva delle isole di Terschelling, Vlieland, Ameland e Schiermonnikoog. Volontari e militari, come si vede in diversi video postati sui social, hanno partecipato alle operazioni di pulizia sulle spiagge.



Il carico, scrive la Bbc, è caduto vicino all'isola tedesca di Borkum, ma la marea lo ha spinto a sud-ovest. Secondo alcuni funzionari tre container trasportavano sostanze tossiche a base di perossido. Le guardie costiere olandesi e tedesche hanno avvertito la popolazione locale di tenersene alla larga.