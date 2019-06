Naufragio al largo di Lesbo, almeno 6 morti tra cui 2 bambini

Almeno sei migranti sono morti al largo dell'isola greca di Lesbo dopo che l'imbarcazione a bordo della quale viaggiavano è affondata. Lo ha reso noto la guardia costiera greca che, assistita da una motovedetta di Frontex, è riuscita a salvare 57 persone. Tra le vittime ci sono anche due bambini.

L'imbarcazione era partita dalla costa turca, da una località vicina ad Ayvalik. Secondo i dati dell'Unhcr, sono circa 9700 i migranti che quest'anno hanno scelto di arrivare in Europa dalla Turchia, via mare. Almeno 174 profughi sono affogati in questo periodo.