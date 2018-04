E' nato il terzo royal baby

Tre kg e 800. E' nato alle 11:01 il terzo figlio di Kate Middleton e del principe William. A darne notizia un tweet dell'account ufficiale di Kensington Palace, secondo cui la duchessa di Cambridge ha dato alla luce un maschietto. Mamma e bimbo stanno bene.



La Duchessa di Cambridge è stata ricoverata in mattinata nella Lindo Wing del St Mary's Hospital, Paddington, nel centro di Londra, dopo essere arrivata in auto accompagnata dal marito William.



"Il duca di Cambridge era presente al momento della nascita: la regina, il duca di Edimburgo, il principe di Galles, la duchessa di Cornovaglia, il principe Harry e i membri di entrambe le famiglie sono stati informati e si rallegrano della notizia", si legge nel post.



Il bambino sarà il quinto in linea di successione al trono, il sesto pronipote della regina e del duca di Edimburgo e il fratello più giovane del principe George e della principessa Charlotte. Il bimbo avrà il titolo di Sua Altezza Reale principe di Cambridge.



Dopo le scommesse sul sesso del nascituro, gelosamente custodito, i bookmaker si scatenano ora sul nome del principino: Arthur, Albert e James i tre più quotati. Tra i più gettonati c'è anche Jack, nome che William si è lasciato casualmente sfuggire durante una partita dell’Aston Villa, la sua squadra del cuore, vinta grazie a un gol di Jack Grealish.