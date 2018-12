Natascia Nobile Live al Bosketto!.

Giovedì prossimo 6 Dicembre gli ospiti del Bosketto potranno godere nel dopo cena della splendida voce di Natascia Nobile che proporrà un raffinato repertorio internazionale e pezzi intramontabili della canzone italiana di Mina, Patty Pravo, Mia Martini, Concato...



Consigliata la prenotazione 0422 582180.



Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una nuova convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.



Natascia Nobile

A 20 anni 4 anni di scuola lirica, poi 3 di jazz ed infine 8 di canto moderno. Conosciuta nella Marca e in Veneto come interprete raffinata della celebre Mina. 6 anni con una Band di Treviso (pop rock). 4 anni con Charlie and the Superbad News (Tributo a James Brown), con I quail ha diviso l migliori palchi della zona, compreso Suoni di Marca

Nel 2013 ha partecipato e vinto il concorso canoro di Padova diretto dal maestro Dino Vighesso, aggiudicandosi una borsa di studio.

Presidente di giuria la vocal coach di X-Factor e già corista di Elio e le Storie tese, Paola Folli.

Nel 2013 finalista del Festival di Saint Vincent con ottime critiche da parte di vocal coach del calibro di Luca Pitteri (lo Canto ed Amici), Fabrizio Palma (Amici), Gabriella Scalise (Amici) e Grazia Di Michele (Amici). Descritta dal maestro Palma come "una voce da cantate professionista", particolare per quel timbro da contralto che la rende unica ed inconfondibile".

Varie collaborazioni con i più noti musicisti del trevigiano, stimata dal maestro Pino Donaggio - attualmente cantante della band "Barrakuda"( tributo Mina & Battisti), cantante del proprio gruppo "Nobile Band" (Rock 70/80/90), con il maestro Luciano Botos.