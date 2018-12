Natale a Mogliano, ecco gli appuntamenti in città

MOGLIANO - Nella settimana che precede il Natale, vivace il calendario degli eventi di “Metropolis-Mogliano è Natale 2018”, promosso dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Arteven e operativa di Pro Loco Mogliano, il patrocinio di MIBAC e Regione del Veneto.











Giovedì 20 dicembre in Piazza Caduti Pictoria, un'artista di "Urban Knitting" – espressione di Street Art che ricopre arredi urbani con tessuti e filati per colorare il quotidiano – eseguirà un'installazione di lavorazione a tricot con la copertura di due panchine lato fontana.







Alle ore 17.00 l’Atrio del Municipio si animerà grazie al Gruppo Giovani dell'Associazione Culturale "Attori per Caso", il quale proporrà in lettura il noto "Racconto di Natale" di Charles Dickens.







Dopo la lettura, alle 18.15, i più piccoli del Gruppo Giovani verranno "sguinzagliati" in Piazza Caduti per regalare dei libri raccolti dall'Associazione "Attori per Caso", convinta sostenitrice che leggere sia una buona abitudine!







Sabato 22 dicembre alle ore 11.00 al Teatro Busan “E’ di nuovo Bianco Natale”, uno spettacolo per bambini e adulti fatto di emozioni e piccoli racconti legati ai simboli natalizi che utilizza diverse tecniche espressive, dalla narrazione all’animazione a video al gioco con il pubblico. E’ un progetto che nasce

dalle compagnie professionali Pantakin di Venezia, Theama Teatro di Vicenza e del Tam Teatro di Padova. Dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.00 in piazza Caduti “La regina dei ghiacci”, animazione rivolta ad adulti e bambini, a cura di Arteven.







Alle ore 18.30 nella Sala del Centro Sociale "Red, il racconto delle stelle danzanti", film musicale scritto e interpretato dai Ragazzi del Sogno. Un lavoro fatto da ragazzi, per ragazzi dai 9 ai 16 anni e per le famiglie. Al termine brindisi e Auguri di Natale, a cura dell’Associazione Sogno Numero2.







Domenica 23 dicembre alle ore 11.00 al Teatro Busan lo spettacolo per bambini a partire dai 4 anni “La notte dei regali” e dalle 15.30 alle 18.00 in piazza Caduti “La regina dei ghiacci”, a cura di Arteven.







Lunedì 24 dicembre, Vigilia in musica alle ore 11.00 nelle vie del centro a cura del Gruppo Musicale Città di Mogliano. Alle ore 23.00 nella Chiesa San Marco “Notte di Natale auguri natalizi”, a cura dell’Associazione Quartiere Centro Sud.







Mercoledì 26 dicembre alle ore 16.30 nel Duomo S. M. Assunta il “Concerto del Gruppo Pausa in sol maggiore”, un repertorio di Natale con musiche tratte dalle tradizioni italiana, ebraica, spagnola, francese e tedesca, dal medioevo ai giorni nostri. Organizzato dall’Associazione Amici della Musica Toti Dal Monte, ad ingresso libero.







Il venerdì si terrà il mercato degli agricoltori di campagna Amica di Coldiretti. Il mercato settimanale del lunedì si terrà regolarmente lunedì 24 e 31 dicembre.







I parcheggi del centro saranno, come di consueto, gratuiti il sabato e i giorni festivi.