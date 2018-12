Natale magico sulle Dolomiti, ecco tutte le aperture delle piste

Marmolada

In vista del Natale aumenta ancora l’offerta sciistica nel territorio del consorzio di promozione turistica Dolomiti Stars. Anche in questo fine settimana è prevista l’apertura di nuove piste nelle Ski Aree Civetta, Falcade-San Pellegrino e Arabba-Marmolada. “Sono davvero soddisfatto del lavoro svolto, abbiamo fatto un enorme sforzo, sia economico che professionale, per poter garantire l’erogazione di un servizio di qualità che è tanto fondamentale per l’economia montana” afferma Sergio Pra, Presidente di Dolomiti Stars.

SKI AREA CIVETTA

Attualmente ad Alleghe sono in funzione le seggiovie Baby-Piani di Pezzè, Pelmo, Col Fioret, la sciovia Mariaz con le cabinovie Alleghe - Piani di Pezzè, Piani di Pezzè - Col dei Baldi. Sul versante di Selva di Cadore è possibile invece utilizzare le seggiovie Pescul - Fertazza, Fertazza e la sciovia Santa Fosca. Per quanto riguarda la Val di Zoldo sono operativi la cabinovia Pian del Crep, la sciovia Campetto e le seggiovie Delle Coste, Cristelin e Col de La Grava. Un'importante novità infine è rappresentata dalla possibilità di sciare in notturna sulle piste di Zoldo a partire da sabato 22 dicembre. Con più di 30 km di piste aperte il comprensorio del Civetta è pronto ad accogliere gli appassionati per il periodo natalizio.

Civetta - Alleghe

SKI AREA SAN PELLEGRINO

A Falcade-San Pellegrino sono in funzione la funivia Col Margherita, le seggiovie Del Passo, Costabella, Gigante, Lago Cavia - Col Margherita, Lago Cavia - Laresei, Le Buse - Laresei, la telecabina Falcade - Le Buse, oltre alle sciovie Capanna Margherita, Chiesetta 1 e Le Buse. Già attivo inoltre il servizio di skibus per il tratto San Pellegrino – Lusia – Moena. Tra le novità, a partire da oggi, giovedì 20 dicembre, gli amanti dello sci alpino potranno soddisfare la loro voglia di neve grazie all'apertura di nuove piste e impianti tra cui la pista Le Coste in zona Cima Uomo e la pista Monzoni in area Costabella. In aggiunta, sempre da oggi in poi, l'apertura della pista Le Buse - Molino consentirà il rientro sci ai piedi dal Passo San Pellegrino a Falcade. In funzione anche la seggiovia Saline - Laresei che funge da collegamento con il Pian della Sussistenza.

SKI AREA ARABBA - MARMOLADA

L'intero comprensorio di Arabba-Marmolada è ormai completamente fruibile grazie all'apertura della quasi totalità di piste e impianti. Con i suoi 60 km di piste, il comprensorio diventa metà ideale per trascorrere sugli sci il periodo natalizio. Attualmente in funzione in Marmolada la seggiovia Padon 2, le funivie Malga-Banc I Tr., Banc-Serauta II Tr., Serauta-P.Rocca. Per quanto riguarda la zona di Arabba invece operative le seggiovie Sass de la Vegla, Mesola, Padon 1, Lezuo, Saletei, Alpenrose, Cherz 2, Vizza, Masarei, Arabba - Monte Burz, Le Pale, Campolongo - Bec de Roces, Arabba Fly, oltre alle funivie di Arabba - Porta Vescovo e alle telecabine Fodom, Portados e DMC Europa 1° e 2° tronco. A partire da sabato 22 dicembre infine sarà possibile sciare sulla pista del Sole e la sua Variante.

Pista Col Margherita