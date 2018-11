Il Natale di Melania

La First Lady degli Stati Uniti Melania Trump ha saltato la tradizionale presentazione della stampa delle decorazioni natalizie della Casa Bianca, twittando un video di 56 secondi di sé stessa che vaga per le stanze luccicanti, vestita con un cappotto e stivali scuri. La moglie del presidente ha deciso "di lasciare che le decorazioni parlino da sole", ha detto la sua portavoce Stephanie Grisham. Decorazioni che saranno ammirate questa sera in occasione di un ricevimento della coppia presidenziale. I media sono stati invitati a fare un rapido tour autoguidato di 30 minuti attraverso i corridoi che conducono allo Studio Ovale addobbati con oltre sei chilometri di luci e 12.000 archi, messi in piedi negli ultimi giorni con l'aiuto di 225 volontari. Il tema di quest'anno è 'Tesori Americani', con una scenografia molto differente dal tono bianco ghiaccio scelto l'anno passato.



Tra i colori predominanti, il rosso dei 40 alberi che fiancheggiano il colonnato est e dei 14.000 ornamenti appesi ai 29 alberi del Grand Foyer e della Cross Hall. "La scelta del rosso richiama le strisce del sigillo presidenziale progettato dai nostri padri fondatori. È un simbolo di valore e coraggio", fa sapere l'ufficio della First Lady. Ma gli ornamenti non convenzionali hanno già suscitato reazioni diverse sui social, dove viene descritto come "il corridoio degli omicidi di Yuletide (la festa del solstizio d'inverno, ndr) o "il viale di alberi rosso sangue". Rosse anche le decorazioni della Green Room, che celebrano la generosità e la mietitura del paese e comprendono frutta, cereali e verdure, inclusi carciofi e pomodori, disposti ad arte su mensole e tavoli antichi. Nell'East Room, quattro mensole poste sui caminetti mostrano invece gli skyline di New York, St. Louis, Chicago e San Francisco per mettere in risalto la diversità e l'ingegnosità dell'architettura e del design americani.



La stanza Vermeil mostra due alberi che brillano in tonalità di blu e oro. All'interno della China Room ci sono tre tavoli, con repliche delle precedenti cene statali che usano pezzi della collezione permanente della Casa Bianca. Evidenziano diverse epoche di cene di stato: Theodore Roosevelt Administration, John F. Kennedy Administration e Donald J. Trump Administration sono tutti rappresentati. Nella Blue Room, (sala di rappresentanza della residenza) l'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca è alto quasi 5,5 metri ed è ornato con oltre 152 metri di nastro di velluto blu con ricamati in oro i nomi di tutti gli stati. Entrando nella Red Room, il motto della campagna 'Be Best' ('sii migliore') - fortemente voluta dalla first lady contro il cyberbullismo e la discriminazione - è ricordato sulle palline che ornano l'albero e sulle matite che compongono la ghirlanda appesa vicino alla finestra. La tradizionale casa di marzapane è infine una riproduzione della Casa Bianca, creata con più di 130 chilogrammi di pane di zenzero.



Nell'ala est, lo spirito del patriottismo caro al marito è visibile soprattutto nell'albero genealogico 'Stella d'oro', che onora tutte le truppe e le famiglie che hanno sacrificato tutto per proteggere la libertà americana. Stelle dorate e nastri patriottici decorano l’albero e i visitatori sono incoraggiati a scrivere messaggi ai loro cari che sono in servizio o all'estero. "Questo è un momento gioioso dell'anno in cui decoriamo la Casa Bianca per la stagione natalizia", ha detto Melania in una dichiarazione, aggiungendo che "il nostro tema onora il cuore e lo spirito del popolo americano": "Grazie ai numerosi volontari e collaboratori che hanno lavorato duramente per decorare le sale della People's House in allegria natalizia. A nome della mia famiglia, auguriamo a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo". Per tutto il mese di dicembre, la Casa Bianca ospiterà molti ricevimenti mentre più di 30.000 visitatori percorreranno le sale partecipando a tour pubblici.