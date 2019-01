Nasce sulla Luna il primo germoglio, è di cotone

Nasce sulla Luna il primo germoglio ed è di cotone. Il seme di cotone è stato portato sulla Luna dalla sonda cinese Chang'e-4, la missione che Pechino ha mandato in orbita per esplorare il lato oscuro della Luna. Il germoglio di cotone è il primo a germogliare sul nostro satellite ed è stato protetto in una mini-serra in cui gli scienziati hanno dato vita ad un esperimento creando una sorta di 'mini biosfera'.

La sonda Chang'e-4 ha trasportato nella sua missione sulla Luna semi di cotone, colza, patata e Arabidopsis, insieme anche a uova del moscerino della frutta e alcuni lieviti, per formare una mini biosfera semplice, ha riferito il team guidato da scienziati dell'Università di Chongqing nel sud-ovest Cina. Le immagini inviate dalla sonda hanno mostrato che un germoglio di cotone era cresciuto bene, anche se non sono state trovate altre piante in crescita.