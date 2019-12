Muro ed escavazione sul Piave: Legambiente bacchetta tutti

MASERADA – Fausto Pozzobon presidente del Circolo Legambiente Piavenire di Maserada nonché componente del Direttivo Legambiente Veneto ma anche socio del Comitato per la tutela della Grave di Ciano ha deciso di dare il suo contributo nel dibattito sull’escavazione del Piave, forte della sua esperienza sul fiume. Pozzobon, militante nel volontariato ambientale da tutta una vita, lancia quindi un monito sui rischi di progetti che implichino l‘estrazione di ghiaia poiché sul fiume si sono già manifestate le conseguenze d’interventi analoghi.

“Da qualche settimana a questa parte imperversano su tutti i giornali locali le dichiarazioni dell’assessore regionale all’ambiente Bottacin sulla questione della creazione delle casse di espansione delle Grave di Ciano che dovrebbero risolvere secondo lui il problema delle possibili esondazioni della Piave: ultimamente, dopo aver difeso la scelta della Regione rispetto all’ubicazione di quest’opera che interessa un comparto fluviale di ben 5,5 Kmq, è passato all’offesa nei confronti del Comitato che si batte contro la realizzazione di tale mostruoso stravolgimento di una zona che vanta importanti forme di tutela ambientale, accusando i componenti del Comitato di essere ignoranti; poi è passato ad accusare una parlamentare di non leggere le carte relative al progetto citando deliberazioni del 2010 del Consiglio dei Ministri ed invitandola addirittura ad intervenire presso Conte!”.

Pozzobon quindi prosegue, sostenendo la posizione del Comitato per la tutela della Grave di Ciano, contro il progetto che riguarda l’area golenale del comune di Crocetta del Montello e non solo: “Ci chiediamo perché Bottacin continui con questa foga a rispondere a tutti: è una questione di stretta competenza dell’Autorità di Bacino che dovrebbe essere autonoma nelle questioni riguardanti l’assetto idromorfologico e idrogeologico della Piave. Non sarebbe opportuno distinguere tra le funzioni di queste due istituzioni pubbliche, che ne dice, ing. Francesco Baruffi, Segretario della Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali?”.

Ma il presidente di Piavenire porta anche esempi concreti di quanto sta accadendo nel fiume: “Mai una parola di autocritica riferita al disastro idrogeologico, questo sì, che si è consumato in tutto il Medio Piave dove decine di concessioni di escavazioni autorizzate dal Genio Civile di Treviso, quindi un Ufficio della Regione Veneto, hanno determinato la canalizzazione del letto attivo diminuendo drasticamente l’alimentazione idrica della fascia delle risorgive, aumentando la capacità erosiva delle correnti fluviali sempre più aggressive ed aggravando la situazione per quel che riguarda il contenimento della portata di un’eventuale piena alla strettoia di Ponte di Piave”.

“L’assessore ci racconta che, alla fine delle divagazioni fluviali fra le isole delle grave di Papadopoli prima e nelle grave di Negrisia poi, la portata del nostro fiume deve fare i conti con l’inizio della golena pensile proprio a Ponte dove lo spazio per l’acqua di piena non sopporta più di 3000 mc /sec: perché il solerte Bottacin non si chiede perché con quasi 1000 mc. in meno ad ottobre la popolazione di Ponte di Piave, anche fuori della golena, ha rischiato di andar sotto? Non è che dipenda dalla canalizzazione attuata in spregio di ogni buona pratica di corretta gestione idraulica per cui in tratti così compromessi si dovrebbero evitare i prelievi di ghiaia (lo dice addirittura l’ing. D’Alpaos in una relazione del 2009 a proposito di un considerevole asporto di ghiaia in letto a Breda e Maserada) come pure la difesa delle rive con colate di massi generosamente collocati a spese dell’intera comunità? E così ci ritroviamo ad ottobre dell’anno scorso con una portata di soli 2200mc/sec. che mette paura!”.

Fausto Pozzobon dopo questa testimonianza prosegue: “Qualche domanda l’assessore dovrebbe porla all’ing. D’Alpaos visto che un giorno si e l’altro anche, il Bottacin fa riferimento agli studi dell’Università di Padova applicati al tormentato divenire del nostro fiume! È molto probabile che il più importante ingegnere idraulico italiano metterebbe in evidenza la mala gestione idraulica ed idrogeologica di tutto il tratto mediano dalle Grave di Ciano alle Grave di Negrisia!”. E ancora: “Prima di infilarsi in questo cul de sac che porta alla solita grande opera con 13 km di argini con l’anima di cemento armato alta 8 metri e con l’asportazione di 21 milioni di mc di ghiaia, la Regione Veneto, meglio l’Autorità di Bacino a cui spettano gli interventi per sanare lo squilibrio idrogeologico dell’intera asta fluviale, avrebbe dovuto attuare una ricognizione dell’intero corso del fiume, rilevando le criticità e, contemporaneamente, individuando le notevoli opportunità, presenti lungo tutte le golene, di divagazione delle acque del fiume in aree, prossime alle rive, magari demaniali quindi di tutti; non sarebbe poi male prevedere anche l’ampliamento del demanio pubblico ad uso del fiume in zone di proprietà privata, strategiche per abbassare l’aggressività della corrente”.

Fra le possibili soluzioni da considerare Piavnire ipotizza: “Dobbiamo allargare le zone in cui le acque del fiume possono divagare durante le morbide autunnali e primaverili come pure nei momenti di piena oltre i 3000 mc/sec garantendo spazio alle correnti fluviali: si fa così in tutta Europa con ottimi risultati per quel che riguarda il controllo delle piene, con un contemporaneo aumento della biodiversità riscontrabile in tutte le aree rivierasche in cui sarà possibile intervenire con progetti di riqualificazione ambientale. Da un nostro rapido censimento, riferito alle sole aree demaniali in concessione da parte del Genio Civile di Treviso – Regione Veneto, risultano almeno 2 kmq che potrebbero essere utilizzati per questo scopo. E, come suggerisce il C.I.R.F., coinvolgiamo le popolazioni rivierasche, gli stakeholders, le strutture universitarie di ricerca, …. che conoscono le risorse del fiume, in una grande consultazione e un dibattito di qualche mese per definire con i cittadini un vero e proprio Piano di Bacino condiviso e partecipato”.

Fausto Pozzobon fa quindi un plauso a chi ha già intuito la strada maestra: “Ha fatto bene la sindaca di Crocetta di mettere a bilancio un capitolo di spesa di 10mila euro per consulenze di progettazione sull’assetto idromorfologico della Piave: secondo noi, è questo un esempio che potrebbe essere attuato anche da tutte le Amministrazioni locali rivierasche, dal Peralba al mare!”. Il presidente di Piavenire quindi conclude: “Non un’imposizione distruttiva proveniente dall’alto ma una discussione costruttiva e collettiva, come succede nei Contratti di Fiume più virtuosi, per un progetto concreto a cui noi, come Legambiente Piavenire, diamo da subito una disponibilità entusiastica. Bottacin azzeri la sua usuale forza polemica, lasci perdere l’ipotizzata guerra tra i paesi del basso Piave e quelli dell’alta pianura, in cui l’assessore si ritaglia sempre il ruolo del regista della paura, e torni ad ascoltare i cittadini che amano la Piave ed i suoi valori”.