Murales in casa di riposo, ci pensano gli studenti del Liceo Artistico

CASTELFRANCO - Un murales al Centro Anziani Sartor di Castelfranco Veneto. È l’iniziativa “L’Arte terapia dell’anima” ideata dal Centro Sartor in collaborazione con la Fondazione Altre Parole Onlus ed il Liceo Artistico Rosselli di Castelfranco guidato dal dirigente Pier Antonio Perazzetta. Gli studenti delle classi 3° e 4°, coordinate dai propri docenti, dovranno progettare e realizzare opere di pittura muraria e sculture per decorare alcune parti del Centro con immagini suggestive e piacevoli alla vista degli ospiti della struttura, dei loro familiari e dei visitatori. Si tratta di un vero e proprio concorso.

Gli allievi del Liceo Artistico dell’indirizzo del triennio Figurativo saranno chiamati a progettare un lavoro che si svilupperà su più fronti: da quello pittorico, che interesserà la parte interna della struttura, a quello plastico-scultoreo che avrà come ambientazione il giardino esterno. All’interno del progetto di Alternanza Scuola Lavoro, dunque, le classi selezionate andranno a realizzare le loro opere, unendo la propria sensibilità alle competenze tecniche, sotto l’attenta guida dei docenti. In primavera ci sarà la premiazione delle opere più apprezzate.

“Il Centro Anziani Sartor si apre ancora una volta alla Comunità e dialoga con il territorio – commentano il presidente e la direttrice del Sartor, Maurizio Trento ed Elisabetta Barbato – abbiamo dunque voluto coinvolgere gli studenti del Liceo Artistico in un’iniziativa che possa mettere alla prova le loro abilità di pittura in un contesto sociale come quello del nostro centro anziani. Un lavoro di dialogo inter generazionale che, tramite il linguaggio artistico e la tecnica dei murales, porterà colore e allegria ai nostri ospiti. I ragazzi sono già stati in sopralluogo per progettare le opere che realizzeranno durante il corso dell’anno formativo”.