Muore uscendo di strada a Cordignano

CORDIGNANO - Alle ore 12 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trento a Cordignano per la fuoriuscita di un’auto finita contro un albero. Nell'impatto il conducente è deceduto.



La squadra dei pompieri accorsa da Vittorio Veneto ha messo in sicurezza la vettura, purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Si tratta di un 66 enne di Caneva (PN), alla guida della Fiat Uno.



Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.