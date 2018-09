Muore schiacciato da un tir mentre è in bici

Un uomo è morto dopo essere finito con la propria bici sotto un Tir. L'incidente è avvenuto lungo la strada Conselvana a Maserà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Abano Terme e Padova con l'autogrù, i quali hanno sollevato il camion con dei cuscini pneumatici e dei martinetti idraulici, permettendo al personale di raggiungere ed estrarre l'uomo che era ancora cosciente.

Il personale medico del Suem 118 ha preso in cura l'uomo, stabilizzandolo per portarlo in pronto soccorso. Dopo qualche ora il ciclista è però deceduto in ospedale.