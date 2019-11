Muore Rocky il cane antidroga, gli spacciatori: "Ci dispiace"

Una lettera di addio a Rocky, il pastore tedesco antidroga della polizia locale di Thiene, nel Vicentino, che per anni ha lavorato assieme agli agenti alla ricerca di stupefacenti: a scriverla in forma anonima per la sua morte sono state alcune persone vicine agli ambienti della droga. La missiva, fa sapere la Polizia locale, è stata ritrovata questa mattina nell'area ex Nordera.

"Saremo criminali, spacciatori, delinquenti, ma anche noi abbiamo sentimenti - viene riportato nel foglio -. Un cane non può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace pure a noi. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia ma non è così. Ciao Agenti, Buona Caccia. Ciao Rocky".