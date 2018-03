Muore improvvisamente a 40 anni mentre è al lavoro

E’ morto all’improvviso, mentre si trovava nell’azienda dove lavorava, Fabio Ricci. Aveva 40 anni e era dipendente della Barausse di Monticello Conte Otto (Vicenza).

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, giovedì. Erano circa le 15.30 quando un collega ha visto Ricci esamine a terra e ha lanciato l’allarme. Sul posto è arrivato il personale del Suem, che ha portato l’uomo in ospedale a Vicenza, dove è spirato.

Sul luogo della tragedia anche gli ispettori dello Spisal, anche se pare che il 40enne sia morto per cause naturali e non in seguito a un incidente.