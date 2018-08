Muore colpito da un fulmine nel bellunese

BELLUNO - E' morto per una scarica di un fulmine l'uomo di 49 anni, di Livinallongo del Col di Lana, trovato stamane dopo che erano scattate le ricerche, ieri, perchè non aveva fatto più rientro a casa. L'uomo, infatti, era uscito dalla sua abitazione diretto a Montagna di Andraz per vedere gli animali, senza più dare notizie di sè. Non trovando la sua macchina parcheggiata, il fratello si è preoccupato ed ha lanciato l'allarme al Soccorso alpino di Livinallongo.

Una volta individuata l'auto, in località Costa Vegla, le squadre si sono portate sul posto. Poco dopo una familiare, che stava aiutando a cercarlo e conosceva i posti da lui frequentati, lo ha ritrovato senza vita in un bosco poco distante dalla sua macchina. Un elicottero del Suem di Pieve di Cadore è atterrato sulla zona e il medico ha potuto solamente constatare il decesso dell'uomo, dovuto probabilmente alla scarica di un fulmine. Il corpo è stato recuperato con un verricello e trasportato fino ad Andraz. Presenti anche agenti del Sagf, Vigili del fuoco, carabinieri.