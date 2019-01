Muore a 30 anni in un incidente, l'amico alla guida indagato per omicidio stradale?

MOTTA DI LIVENZA - Devono ancora essere fissati i funerali di Iulian Ciurcanu (nel riquadro), il 30enne romeno morto lunedì sera in un tragico incidente lungo via Torrate, tra Motta e Frattina di Pravisdomini.



Nel frattempo è stato dichiarato fuori pericolo il 33enne indiano B.P. che pare guidasse la Ford Fiesta che è finita nel fossato, provocando la morte del romeno che era in auto con lui.



I due stavano andando al lavoro in un’azienda di stampaggio materie plastiche di Motta.



B.P., residente a Pravisdomini ma domiciliato ad Annone Veneto, quella sera si trovava alla guida della propria macchina.



Rischia l'incriminazione per omicidio stradale. Ma sarà la Procura di Treviso a decidere eventuali accertamenti, attraverso indagini peritali.



Iulian è deceduto sul colpo poco dopo le 21.30 di lunedì, dopo la fuoriuscita dell’auto. Lascia la giovane compagna e la figlioletta di quattro anni. Funerali da fissare nelle prossime ore.