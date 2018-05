Muoiono il giorno prima di sposarsi, i funerali nella chiesa delle nozze

Sono morti la notte prima del matrimonio in un incidente stradale. Le famiglie della coppia hanno deciso di dare l'addio ai due giovani proprio nella chiesa in cui si sarebbero dovute celebrare le nozze.

La tragica storia di Luana Alves, 36 anni, e Rodrigo Nogueira, 31 anni, arriva da Passos, nel sud-est del Brasile. La coppia, riferisce il 'Sun', stava ultimando i preparativi per il matrimonio quando si è scontrata frontalmente con un'altra auto durante un sorpasso sulla 184 Highway. La donna è rimasta uccisa nell'impatto, mentre l'uomo che sarebbe dovuto diventare suo marito è stato ricoverato in ospedale in condizioni disperate ed è morto qualche ora dopo. I

parenti della coppia, molti dei quali erano appena giunti in città proprio per partecipare alle nozze, sotto choc per quanto accaduto si sono ritrovati a dover organizzare i funerali dei due giovani che si sono svolti ieri nella stessa chiesa di Passos in cui si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio.