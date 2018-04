Multe: Treviso sesta in Italia, pesano 90 euro a cittadino

TREVISO - Sette milioni e mezzo di euro di incassi per il comune di Treviso arrivano da sanzioni e ammende. A dirlo l’ultima indagine del Sole 24 ore in tema di multe che colloca il capoluogo della Marca al sesto posto della classifica delle città capoluogo di Provincia.



Calcolando l’ammontare complessivo delle sanzioni fatte a automobilisti e motociclisti in rapporto al numero degli abitanti del Comune, a Treviso la spesa equivale a 90,6 euro pro-capite, in aumento del 25% rispetto al peso registrato nel 2016.



Le cause principali dell’aumento dell’ultimo anno sono dovute ai nuovi autovelox posizionati lungo la tangenziale e dell’istallazione delle Ztl in città con il sistema di varchi elettronici muniti di telecamere di controllo. Restando in Veneto, Treviso è seconda solo a Padova che si posiziona al quarto posto della classifica con una spesa di 113 euro ad abitante. Venezia è 14esima, seguono Rovigo (17esimo posto), Verona (23esima), Vicenza (29esima),



Sul podio della classifica del Sole 24 ore ci sono Firenze al primo posto con 47,2 milioni e un peso di 129euro pro-capite; Bologna (127euro a cittadino ) e Milano che incassa 160milioni ma la spesa a cittadino è di 123 euro.