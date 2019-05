Motori / Dal Molin protagonista in toscana

TREVISO - La stagione 2019 del Campionato motociclistico Italiano di Velocità in Salita è iniziata nel migliore dei modi per Manuel Dal Molin, che sulla pista di Leccio (Firenze) ha fatto l’en plein, firmando pole position, Gara1 e Gara2 nella nuova categoria Supermoto.



Il pilota trevigiano è riuscito a trovare un ottimo feeling con la sua nuova TM 450 e si è subito imposto sugli avversari mandando un chiaro messaggio: sono qui per vincere.



Dal Molin torna a casa soddisfatto per gli ottimi risultati conquistati, ma dispiaciuto per non aver firmato il miglior tempo assoluto, mancato per soli 5 centesimi. Obiettivo che proverà a centrare il prossimo weekend di gara.



Manuel Dal Molin ha commentato: “Ho vinto la prima gara stagionale nella nuova classe e sono molto contento! Il weekend è stato molto positivo: sabato ho conquistato la pole position, domenica ho vinto entrambe le gare.



Abbiamo sofferto un po’ per Gara2 perché il meteo era ingannevole e piovigginava.



Sono un po’ amareggiato per non aver centrato il miglior tempo assoluto per 5 centesimi, ma l’inizio della stagione è stato ottimo”.