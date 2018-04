Mostra la pistola alla moglie e per sbaglio le spara

Anno XXXVII n° 6 / 29 marzo 2018

LA PRIMA VOLTA DI ANGELA COLMELLERE

La sindaca di Miane arriva sui banchi di Montecitorio, dove – dice – è capitata un po’ a sorpresa, un po’ per far piacere a papà. Che farà da onorevole? Lo sapremo solo seguendola. Ma una cosa è certa: non andrà a fare shopping con Maria Elena Boschi…