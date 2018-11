Moscovici: "La mia porta è sempre aperta"

Resta alta la tensione tra Ue e Italia dopo la bocciatura della manovra del governo giallo-verde. Anche se oggi il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha teso la mano all'Italia dimostrando di voler ancora trovare una soluzione. "E' nell'interesse di tutti continuare a dialogare e andare avanti verso delle soluzioni comuni", ha scritto in un articolo pubblicato sul suo blog illustrando le decisioni prese da Bruxelles.

"La mia porta è sempre aperta alle autorità italiane e sono convinto che potremmo accordarci su delle soluzioni condivise nell'interesse degli italiani e della zona euro. E' un cammino esigente ma praticabile. Ci credo", sottolinea. "Il posto dell'Italia è nel cuore della zona euro e dell'Europa. Non immagino l'Italia senza l'Europa né l'Europa senza l'Italia. E' un membro fondatore della nostra Unione e si è sempre imposta come un motore indispensabile dell'integrazione europea. Farò di tutto in modo che possa restarlo ancora durante molti anni", spiega.

Dal canto suo il premier Giuseppe Conte ha detto di non essere preoccupato: "Sono vigile per la tutela dei nostri interessi". "Sabato incontrerò Juncker e mi confronterò con lui, spiegheremo le nostre ragioni e ci confronteremo serenamente in modo molto costruttivo", ha aggiunto il premier sottolineando: "Ho varie argomentazioni, le esporrò nella cena".