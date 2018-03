E' morto Stephen Hawking, il fisico dei buchi neri

E’ morto Stephen Hawking, il fisico noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri. Ad annunciarlo l’Università di Cambridge. Hawking si è spento all’età di 76 anni. La sclerosi laterale amiotrofica, con la quale ha convissuto per gran parte della sua esistenza, non gli ha impedito di lavorare come docente e di svolgere i suoi studi su relatività, quantistica e cosmologia.

Il fisico è morto nella sua casa a Cambridge nelle prime ore della mattina. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa oggi del nostro amato padre", hanno dichiarato in un comunicato i figli Lucy, Robert e Tim. "Era un grande scienziato ed un uomo straordinario il cui lavoro e il cui lascito resteranno per molto tempo".

I figli hanno lodato "il coraggio e la perseveranza", del padre il cui "acume e umorismo" hanno ispirato la gente nel mondo, hanno sottolineato. "Una volta disse 'Un universo non sarebbe molto, se non fosse la casa delle persone che ami. Ci mancherà per sempre", hanno concluso.

Recentemente Hawking si era pronunciato contro l'amministrazione Trump

CHI ERA STEPHEN HAWKING